Un ours attaque un grimpeur

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2007 19:05 Post(s): 4000 Karma: 2047 Un alpiniste fait sa petite rando tranquille sur le Mt. Nishidake (Japon) jusqu'à ce qu'un ours decide d'en faire son quatre heure.

登山中に熊に襲われた / Bear attacks climber



D'après la victime, il aurait envahit le territoire de l'animal qui l'aurait attaqué pour protéger son petit que l'on peut voir furtivement à la fin de l'altercation.

