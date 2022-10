Options du sujet Imprimer le sujet

Crab fights off a bald eagle

Contribution le : Aujourd'hui 13:37:28

gazeleau Re: Un aigle mange un crabe, enfin il essaye

Citation :



Citation :

@CrazyCow a écrit:

Il risque pas de recommencer.



La vidéo en boucle nous fait croire le contraire. C'est génial ! Le bestiau regrette de ne pas avoir assez travailler sa souplesse ^^

Contribution le : Aujourd'hui 13:59:16

lebibix Re: Un aigle mange un crabe, enfin il essaye

C'est quand même super beau un aigle, même avec un crabe sur le bec et à moitié le corps dans la flotte, il reste majestueux.

Contribution le : Aujourd'hui 14:21:43