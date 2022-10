Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 1043 Karma: 473

N'ayant pas l'oreille absolue, je ne sais pas si tout est trafiqué ou pas mais j'ai été impressionné par cette cover dans les challenge débiles que l'on peut trouver sur le net







Take On me #Octave Challenge - Valentina Batta

Aujourd'hui 23:08:04