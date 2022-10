Voiture électrique et bonus écologique

Je viens d'arriver Inscrit: 25/02/2019 12:59 Post(s): 59

Je poste pour poser une question, mais si le débat s’instaure je me ferait un plaisir d'y prendre part.



Pour commencer, aujourd'hui le Président Macron vient d'annoncer une augmentation de la prime écologique de 1000€ elle passe donc de 6000 à 7000€.



Elle devait être baissée de 1000€ selon les dires de bon nombres intéressés, mais fin septembre le Ministre de l'économie Bruno Le Maire parlait de réserver ce bonus

au véhicule construit au seins de l'Union européenne.



Les Américains et les Britannique pratique déjà cette mesure visant à faire du protectionnisme, afin de ne pas financer l’industrie automobile étrangère avec de l'argent public.



Rien n'est voté pour le moment et là vient ma question, quelqu'un saurait-il à quelle dates ces lois sont elles votées et dans quel contexte?



Merci d'avance.



Et oui oui je souhaite acheter une voiture électrique chinoise à l'aide du bonus écologique

Contribution le : Aujourd'hui 01:40:47