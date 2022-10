Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Wikitrivia (jeu similaire à Timeline) 2 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14409 Karma: 10764 Wikitrivia







Synopsis:

Si vous connaissez le jeu de société "Timeline", alors Wikitrivia est basé sur le même principe, en se basant sur les données de Wikidata.



Et si vous ne connaissez pas Timeline, alors voici de quoi il s'agit :

- Le jeu débute par une frise chronologique sur laquelle figure un événement.

- Il vous propose une carte correspondant à un autre événement, et vous devez décider s'il a eu lieu avant ou après l'événement déjà présent sur la frise, en plaçant la carte du bon côté.

- Il vous propose ensuite un nouvel événement, que vous devez à nouveau placer sur la frise, soit avant les deux événements déjà présents, soit après, ou soit entre les deux.

- Ainsi de suite...



Comment Jouer:

• souris



Genre:

Culture générale



Bon jeu !



>>> Jouer à Wikitrivia <<< • sourisCulture générale

Contribution le : Aujourd'hui 14:47:49