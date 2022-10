Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund En canapé au drive d'un fast-food #1

En canapé à moteur au drive d'un fast-food :

Ça se passe à Zuchwil dans le canton de Soleure en Suisse













@-MaDJiK- comment dire drive et fast-food en français stp?

Contribution le : Aujourd'hui 17:26:37

Drakkaru Re: En canapé au drive d'un fast-food #2

LeFreund commande à l'auto et resto rapide ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:34:52

LeFreund Re: En canapé au drive d'un fast-food #3

Drakkaru oui mais c'est pas une auto dans le cas précis

Contribution le : Aujourd'hui 17:36:28