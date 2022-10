Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Saut groupé en BASE jump depuis un pont (Fail) 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46318 Karma: 24501





https://www.tiktok.com/@mateomassoni/video/7155866480041594113?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=fr Un saut groupé de BASE jumpers depuis un pont situé près de Fayetteville, en Virginie-Occidentale, ne se passe pas comme prévu. Heureusement, personne n'a été blessé.

Contribution le : Aujourd'hui 14:06:57