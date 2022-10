Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46322 Karma: 24509 L'effondrement du dôme de la grande mosquée du Centre islamique de Jakarta, en Indonésie, après qu’un important incendie se soit déclaré dans le lieu de culte. La police affirme que l’incident n’a fait aucune victime.





Indonésie : le dôme géant d'une mosquée de Jakarta s'effondre sous les flammes

Contribution le : Aujourd'hui 09:22:15

gazeleau Re: Effondrement du dôme d'une mosquée de Jakarta sous les flammes

ça ressemble drôlement aux mêmes circonstances de travaux de réfection.

ça ressemble drôlement aux mêmes circonstances de travaux de réfection. ça rappelle un mauvais souvenir aux parisiensça ressemble drôlement aux mêmes circonstances de travaux de réfection.

Contribution le : Aujourd'hui 09:38:59

alfosynchro Re: Effondrement du dôme d'une mosquée sous les flammes à Jakarta

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11080 Karma: 4866 Toutes les preuves ont été brûlées. IL ne reste plus que les témoignages des gens présents pour reconstituer les événements et mettre en lumière les incohérences.

Contribution le : Aujourd'hui 11:21:12