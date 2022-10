Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Quatre ¼ d'heure ne font pas 1 heure 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34447 Karma: 12477



On lui explique que si.



PS: Je pense qu'il a fait ce calcul dans sa tête.

1h = 100

15+15+15+15 = 60

Donc 60!=100



Contribution le : Aujourd'hui 17:33:02