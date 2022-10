Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un chien réceptionne un colis 3 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46332 Karma: 24535 Un chien réceptionne un colis expédié par Amazon.



Contribution le : Aujourd'hui 08:35:32

gazeleau Re: Un chien réceptionne un colis 2 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6681 Karma: 5467 C'est le problème des livraisons sur le pas de porte: ça laisse le colis au premier délinquant venu. (sans laisse du coup)

Contribution le : Aujourd'hui 09:03:35

alfosynchro Re: Un chien réceptionne un colis 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11097 Karma: 4871 @gazeleau oui, et j'ai d'ailleurs du mal à comprendre que ça existe.

Ou alors les nombreuses vidéos de colis volés ou endommagés que l'on trouve sur le net ne sont encore qu'une infime partie parmi les millions de livraisons qui se passent bien...

Contribution le : Aujourd'hui 09:52:44