Cedub Cuisine en système D

Un détenu nous montre comment, avec de la débrouille, on peut faire des gâteaux en prison..



Afficher le spoil Bon, c'est pour le coup du ventilateur et du "four".. bien trouvé..!! (D Comme Détenu)Un détenu nous montre comment, avec de la débrouille, on peut faire des gâteaux en prison..

Contribution le : Aujourd'hui 13:15:54

CrazyCow Re: Cuisine en système D

Ingénieux... Mais comment trouver de la farine en prison ?

Contribution le : Aujourd'hui 13:20:21

AshySlashy Re: Cuisine en système D

@CrazyCow a écrit:

Ingénieux... Mais comment trouver de la farine en prison ?



C'est le plus difficile : il faut trouver une balle de tennis qui n'est pas remplie de coke Citation :C'est le plus difficile : il faut trouver une balle de tennis qui n'est pas remplie de coke

Contribution le : Aujourd'hui 14:48:28