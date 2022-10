le train de l'enfer

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6681 Karma: 5469

Voies en flamme après qu'un camion-citerne ait été percuté par un train. Aguascalientes , Mexique.

Gros dégats, des dizaines d'habitations en feu. Pas encore de news sur d'éventuelles victimes.





Cargo train drives through flames after crashing into fuel truck in Mexico



Edit: @alfosynchro: corrigé, merci, si on apprend que le chauffeur a fait le con, je le remettrai.

Contribution le : Aujourd'hui 14:09:35