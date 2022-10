Options du sujet Imprimer le sujet

psikopate l'idée à la con du jour 2

https://twitter.com/i/status/1583211851852107776







Kendaar Re: l'idée à la con du jour

bah moi je dit qu'il l'a bien cherché , mais malheureusement on dira que c'est le chien et son maitre qui sont en tord



alfosynchro Re: l'idée à la con du jour

@Kendaar Bah, le chien, peut-être pas, mais le maître il fait quoi à attendre que l'autre fasse sa connerie ? Perso je me demande s'il n'est pas juste complice ; stye : "vas-y, je l'tiens, y a pas d'risque"...



Kendaar Re: l'idée à la con du jour

alfosynchro ben je pense comme tu le dis , il attend la connerie (voir meme il l'accepte vu sa passivité) au lieu de dissuader l'autre de "jouer" avec le chien, quelque part il est responsable de la reaction de son chien par inaction pour eviter cette situation. Tout comme les parents sont responsable des actes de leurs enfants , non? ben je pense comme tu le dis , il attend la connerie (voir meme il l'accepte vu sa passivité) au lieu de dissuader l'autre de "jouer" avec le chien, quelque part il est responsable de la reaction de son chien par inaction pour eviter cette situation. Tout comme les parents sont responsable des actes de leurs enfants , non?



vivaberthaga Re: l'idée à la con du jour

"Maître"? Vous êtes sûrs? Il se fait croquer lui aussi!!! Posséder un chien n'est même pas une étape dans la gestion de son comportement. Il n'y a strictement aucune interaction à aucun moment entre le chien et celui qui tient son collier.

