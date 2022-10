Un lycéen reçoit un accueil triomphal après être devenu champion d'Europe junior de boxe

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46333 Karma: 24542









Michael Benson - 15-year-old amateur boxer Tadhg O'Donnell receiving a hero's welcome back at his school after winning a gold medal for Ireland in the European Junior Championships earlier this month… [ Temple Carrig School] Le 4 octobre, Tadhg O'Donnell a remporté la médaille d'or aux Championnats d’Europe Junior de boxe. De retour à son école, le lycée Temple Carrig à Greystones, en Irlande, le jeune homme de 15 ans a reçu un accueil triomphal.Michael Benson - 15-year-old amateur boxer Tadhg O'Donnell receiving a hero's welcome back at his school after winning a gold medal for Ireland in the European Junior Championships earlier this month… [Temple Carrig School]

Contribution le : Hier 18:29:18