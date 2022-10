Options du sujet Imprimer le sujet

defds Une petite fille discute avec son père pendant une alerte au bombardement 1 #1

https://t.co/4aFDc5Q6CL



Une petite fille attends sous un bureau avec son père.

Pas d'armes ni de sons de destruction, juste 2 civils un 10 avril 2022.

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11103 Karma: 4871 Pourquoi les président qui décident de faire faire la guerre ne vont jamais en première ligne devant tout le monde ?

