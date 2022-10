Mad Heidi "Âmes sensibles s'abstenir" sauce tomate à volonté

Je m'installe Inscrit: 09/01/2017 20:56 Post(s): 115 Karma: 247

Dans une Suisse dystopique tombée sous le joug fasciste d'un méchant tyran du fromage, Heidi vit la vie pure et simple dans les Alpes suisses. Le grand-père fait de son mieux pour protéger Heidi, mais son désir de liberté lui cause rapidement des ennuis avec les hommes de main du dictateur. La jeune fille innocente se transforme en une force de combat féminine qui entreprend de libérer le pays des fascistes fous du fromage.



MAD HEIDI est une parodie d'action-aventure basée sur le personnage de livre pour enfants populaire Heidi







MAD HEIDI Official Trailer | Swissploitation Action Horror Comedy



P.S. ce film sort vraiment

Contribution le : Aujourd'hui 10:00:03