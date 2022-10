[Teaser] Remake Silent Hill 2

Options du sujet Imprimer le sujet

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 8735 Karma: 3723 Salut !





Bon voila donc qu'ils lancent le remake de Silent Hill 2 , exclus PS5 pendant 12 mois il me semble, ensuite sur PC.



Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait le 1 avant étant le début de l'histoire ... rien que pour revoir la fin caché avec les OVNI en remake ^^







SILENT HILL 2 REMAKE : Trailer Officiel (EXCLU PS5)

Aujourd'hui 11:30:07

