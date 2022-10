[Trailer] Willow

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 8735 Karma: 3723







Pour ceux qui se souvienne du film Willow, mais si quand on était plus jeuno (ou moins ça dépend pour certain peut être) avec cet acteur Warwick Davis ( je viens de voir son nom après toutes ces années ) :









(et Val Kilmer aussi je crois)



Bah voila, Disney remet ça pour le 30 Novembre.







Willow | Official Trailer | Disney+



Contribution le : Aujourd'hui 11:37:09