Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46337 Karma: 24550 La technique acrobatique d'un âne pour franchir une barrière en bois.



Contribution le : Aujourd'hui 16:36:25

Cyril-Fiesta Re: Un âne franchit une barrière



Généralement, c'est pause sur l'image juste avant la chute (et pas 10sc avant), la phrase, puis la chute



Sinon je pense qu'il va bien, les ânes sont plutôt résistant et costaud, peu de chance de blessure avec ce genre de chute Dommage que l'utilisation du son est mal réaliséGénéralement, c'est pause sur l'image juste avant la chute (et pas 10sc avant), la phrase, puis la chuteSinon je pense qu'il va bien, les ânes sont plutôt résistant et costaud, peu de chance de blessure avec ce genre de chute

Contribution le : Aujourd'hui 17:03:23