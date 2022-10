Un mariage plein d'avenir

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11110 Karma: 4873

Pas mal les bruitages ! On dirait du Jacky Chan.

Sans dec, quelle honte ces traditions !



J'ai bien aimé que la femme n'abandonne pas.



Punaise, les hommes en prennent plein leur grade au XXIème siècle. Les paroles et les actes se libèrent, mais du coup même les hommes honnêtes rasent de plus en plus les murs.



Pas facile de faire la cour !

