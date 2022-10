Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Macron franchit la ligne [parodie] 4 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34455 Karma: 12502

MACRON FRANCHIT LA LIGNE...



Tiré de l'émission



Une parodie plutôt bien fichue je trouve! MACRON FRANCHIT LA LIGNE...Tiré de l'émission L'Evénement de France Television Une parodie plutôt bien fichue je trouve!

Contribution le : Hier 23:58:02