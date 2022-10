Les licenciements en Chine sont rapides

Je suis accro Inscrit: 21/11/2011 10:24 Post(s): 548 Karma: 628

L'ancien président chinois Hu Jintao expulsé du Congrès pour des raisons mystérieuses.

Cela ressemble à la réunion de Spectre dans le film Thunderball....





Former Chinese President Hu Jintao escorted out of party congress

Contribution le : Aujourd'hui 08:09:40