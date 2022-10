Options du sujet Imprimer le sujet

-MaDJiK- "Équilibre, c'est la clé du succès dans un duel à l'épée" et en vélo 2 #1

PS: le titre est une citation du film Highlander, j'y pense à chaque fois qu'il est question d'équilibre! Un homme à vélo s'arrête au feu rouge sans poser le pied par terre. source PS: le titre est une citation du film Highlander, j'y pense à chaque fois qu'il est question d'équilibre!

