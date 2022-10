Les Kilibris !

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14886 Karma: 4702



Il s'agit d'une alternative aux célébrissimes Kapla qui donne infiniment plus de possibilités car ses Kilibris s'emboîtent via une rainure. Ils permettent donc :

> de faire tout type d'emboîtement

> d'imaginer des structures portées

> de concevoir des circuits à billes









Un exemple de circuits :







Et pour les plus curieux, je ne saurai trop vous recommander de regarder ces deux vidéos qui présentent non pas simplement le concept mais la façon dont le projet s'est développé et les astuces de fabrication artisanale. Une démarche aussi rare qu'intéressante ! Merci Nicolas !





