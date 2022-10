Options du sujet Imprimer le sujet

Un agent de sécurité bloque un coureur avant la ligne d'arrivée (Grand Raid de la Réunion)

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46343 Karma: 24559 Au moment de son entrée dans le stade de la Redoute à Saint-Denis, à La Réunion, à l'arrivée de la Diagonale des Fous, le coureur basque Beñat Marmissolle n'a pas été reconnu par un agent de sécurité bénévole qui l'a alors bloqué pendant plusieurs secondes avant de comprendre son erreur et le laisser repartir pour franchir la ligne d’arrivée en vainqueur.



Aujourd'hui 17:41:16