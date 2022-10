Options du sujet Imprimer le sujet

Zadel Deux tornades aperçues en Belgique

Je viens d'arriver Inscrit: 08/05/2020 05:00 Post(s): 5 Ce dimanche 23 octobre deux tornades ont dévasté plusieurs villages des Hauts-de-France peu avant 19h.

Elles ont été filmées entre La Panne et Bruges en Belgique vers 19h30, depuis la ville de Calais située à environ 80km de là, elle même frappée plus tôt par une autre tempête fulgurante sans faire de dégâts.

Contribution le : Aujourd'hui 02:00:48

gazeleau Re: Deux tornades aperçues en Belgique

@Zadel Avec un petit visuel, on s'en rend mieux compte:



Tornade à Bihucourt (Pas-de-Calais) #france



Tornade à Bihucourt (Pas-de-Calais) #france

Contribution le : Aujourd'hui 08:30:55