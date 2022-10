Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un buffle tire un SUV bloqué dans la boue 1 #1

Skwatek

Un buffle tire un SUV pour l'extraire d'un chemin boueux.





Water Buffalo Helps Free Vehicle Stuck in Mud || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 09:19:56

AshySlashy Re: Un buffle tire un SUV bloqué dans la boue 0 #4

AshySlashy

Vous croyez que ça ressemblera à ça le futur ?

Les SUV tirés par des boeufs faute de pétrole ?

Contribution le : Aujourd'hui 09:43:33