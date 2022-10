Un avion militaire russe s'écrase en pleine ville à Ieïsk (Russie)

Pavé César Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 5839 Karma: 3420



Newly published epic video of the crash of Russian Su-34 in Yeysk from 17/10/2022



Les pilotes ont survécu (on les voit s'éjecter) mais il y aurait une dizaine de morts d'après les autorités russes.

Contribution le : Aujourd'hui 10:43:33