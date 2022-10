Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Stefan Leonhardsberger imitent les démarches de chefs d'Etat 6 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34467 Karma: 12535 Stefan Leonhardsberger (un acteur autrichien) imitent les démarches de chefs d'Etat.



Ce sont des shorts youtube (d'où le format vertical).





Walk like a President





Walk like a President Part II

