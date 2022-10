Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un enfant de 3 ans pilote une grosse moto 1 #1

Koreus Addict





À seulement 3 ans, Zayn, l'un des enfants de l'ancien pilote turc Kenan Sofuoğlu, 5 fois champion du monde en Supersport, est au guidon d'une moto Honda Gold Wing Touring DCT.

Contribution le : Aujourd'hui 13:26:56

Wiliwilliam Re: Un enfant de 3 ans pilote une grosse moto 0 #3

La loi c'est moi

350kg+. C'est pas 20 kg posé sur la selle qui change quoi que ce soit Je dirais plutôt que même sans le gosse sur la moto, la vidéo serait presque la même.350kg+. C'est pas 20 kg posé sur la selle qui change quoi que ce soit

Contribution le : Aujourd'hui 14:01:29

AshySlashy Re: Un enfant de 3 ans pilote une grosse moto 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 05/04/2007 11:48 Post(s): 7874 Karma: 1099 C'est à la fois, marrant, mignon et totalement inconscient.



Jouer la vie de son gamin pour gratter des likes sur Instagram, c'est tellement débile.

Contribution le : Aujourd'hui 14:57:59