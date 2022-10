Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un adolescent percute un véhicule de police au volant d'une voiture volée (Lot-et-Garonne) 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46350 Karma: 24564







Synergie-Officiers - Des voyous sans vergogne percutent des #policiers à bord d’une voiture volée. 4 mineurs interpellés. Bon rétablissement à nos 2 collègues blessés de Villeneuve sur Lot. La #justice doit être impitoyable. #Police #Ensauvagement #Racailles Dans la soirée de vendredi dernier à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne, un adolescent a percuté un véhicule de police au volant d'une voiture volée pendant une course-poursuite suite à un refus d’obtempérer. Quatre mineurs de 14 à 17 ans ont été interpellés et deux policiers ont été blessés lors de l'accident.Synergie-Officiers - Des voyous sans vergogne percutent des #policiers à bord d’une voiture volée. 4 mineurs interpellés. Bon rétablissement à nos 2 collègues blessés de Villeneuve sur Lot. La #justice doit être impitoyable. #Police #Ensauvagement #Racailles

Contribution le : Aujourd'hui 13:35:30