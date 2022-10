Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Ne pas mettre les pieds sur le tableau de bord

exemple avec un mannequin

lsdYoYo

Une mesure de sécurité assez simple : désactiver l'airbag passager.



J'ajouterais que je n'ai jamais compris pourquoi coller des airbags frontaux, surtout place passager, alors que la ceinture est obligatoire.

A la limite, côté conducteur, l'airbag de volant peut éviter des fractures de poignets dans certains cas mais aussi causer d'autres fractures selon la position des bras au moment de la collision.

