Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Macaulay Culkin dans « Resident Evil Village » 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46351 Karma: 24564 Kevin McCallister, l'enfant interprété par Macaulay Culkin dans le film « Maman, j'ai raté l'avion ! », est plongé dans l'univers du jeu vidéo « Resident Evil Village ».





Home Alone in Resident Evil Village

Contribution le : Aujourd'hui 15:45:15