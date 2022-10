Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un chiot aide une grand-mère à s'assoir sur un tabouret

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46352 Karma: 24566 Un chiot déplace un petit tabouret pour faciliter la tâche à une grand-mère désirant s'assoir. Bon chien !





Contribution le : Aujourd'hui 16:48:56