Le_Relou idée lumineuse pour une lumière

Je masterise !





Afficher le spoil 2x de suite et ce n'est pas une boucle test d'Arme à impulsion électrique de contact

Contribution le : Aujourd'hui 20:42:10

zoynot Re: idée lumineuse pour une lumière

Je suis accro Inscrit: 10/01/2015 15:21 Post(s): 820 Karma: 731 "ca fait mal". Ok ok, je vais vérifier quand même, peut être que ça change la seconde fois.

Contribution le : Aujourd'hui 20:47:34

Jinroh Re: idée lumineuse pour une lumière

J'aime glander ici

Je dis souvent a mes enfants. "La transmission ca permet de profiter de l experience de ceux qui ont deja vécu et sert a ne mas reproduire de choses dangereuse..." puis je me sens un bon père...mais ils ont internet

Contribution le : Aujourd'hui 21:40:05