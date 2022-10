Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un château d'eau s'effondre au Brésil 3 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14417 Karma: 10784











L'incident n'aurait fait aucune victime, d'après les articles de journaux brésiliens partagés en commentaires. Dans la région de São Paulo, un château d'eau s'effondre, roule sur la pente d'une colline et aplatit complètement une voiture sur son passage. Ça doit pas être facile à expliquer à ton assureur...L'incident n'aurait fait aucune victime, d'après les articles de journaux brésiliens partagés en commentaires.

Contribution le : Aujourd'hui 11:13:47

alfosynchro Re: Un château d'eau s'effondre au Brésil 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11135 Karma: 4883 Allo, MMA ? Ma voiture vient de se faire écraser par un château d'eau qui a traversé sans regarder !



C'est c'là, oui.

Contribution le : Aujourd'hui 11:32:35