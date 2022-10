Un globule blanc humain chassant une bactérie 🦠

Je masterise ! Inscrit: 04/02/2014 12:29 Post(s): 2234 Karma: 433

La vie la vie la vie



Et voici la vie

La vie, la vie

La belle vie qui coule dans nos veines

Laissons là nos soucis

Et voici la vie

Que la joie souveraine

Emporte les flots de notre sang

Dans un rythme étourdissant

Et donne à tous l'envie

D' s'éclater et de chanter la vie



La vie, la vie, la vie, la vie

La vie, la vie, la vie, la vie

Contribution le : Aujourd'hui 14:59:21