Quenelski Lego : 2 constructions sympas : Moteurs à air + voiture RC 4 vitesses/embrayage 5 #1

Je masterise ! Inscrit: 08/11/2013 15:51







Running Lego Engines with Air





Lego RC Car with Gearbox & Clutch A la base je voulais en partager une 3ème, ma préférée mais Djp Running Lego Engines with AirLego RC Car with Gearbox & Clutch

Contribution le : Aujourd'hui 15:13:57