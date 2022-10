Un cobra royal surnommé "Houdini"

Je m'installe Inscrit: 24/09/2011 12:38 Post(s): 469 Karma: 84





Les employés du zoo pensent savoir pourquoi Houdini s’est enfui de son terrarium. En effet, le cobra royal aime la chaleur, et les ampoules de basse consommation, récemment installées, n’en produiraient pas autant que les anciennes. “Maintenant ce n'est plus du tout chaud et le nouveau cobra royal s'en est rendu compte. Il a mis sa tête entre l'ampoule et la fixation de la lampe et a réussi à se hisser vers la sortie”, explique la direction.





King cobra escapes and shuts down Swedish zoo



