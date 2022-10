Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un kayak mordu par un requin 2 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46358 Karma: 24585 Un kayak a été mordu par un requin au large d'Adélaïde, en Australie, pendant une compétition de surfski. Son passager, un jeune homme de 19 ans, n'a pas été blessé dans l'attaque.





Shark Chomps Through Teenager's Surf Ski

Contribution le : Aujourd'hui 21:58:15