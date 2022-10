Options du sujet Imprimer le sujet

kermit Une (un?) écologiste se colle la main à la route puis jette le tube dans les égouts 3 #1

Staffie Re: Une (un?) écologiste se colle la main à la route puis jette le tube dans les égouts 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 2050 Karma: 2026 kermit Il y a vraiment des champions parmis eux...



Entre celui là ou les autres génies qui se plaignent de n'avoir ni lumière ni chauffage quand ils se collent au sol en dehors des heures d'ouverture.



https://www.europe1.fr/international/allemagne-des-militants-ecologistes-restent-colles-42-heures-au-sol-dun-garage-porsche-4143177



C'est du même niveau que les antichasses qui insultent le compte tweeter de chasse embarquée.





