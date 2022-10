Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus La nouvelle météo d'Evelyne Dhéliat pour 2050 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74196 Karma: 36178





La nouvelle météo d'Evelyne Dhéliat pour 2050



Plus d'infos En 2014, Evelyne Dhéliat avait prédit la météo en 2050 . Mais comme les températures ont déjà été atteintes, elle a mis à jour sa carte.La nouvelle météo d'Evelyne Dhéliat pour 2050

gazeleau Re: La nouvelle météo d'Evelyne Dhéliat pour 2050 0 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6712 Karma: 5484 tout est là. peut-on encore être sceptique sur la réalité du phénomène ? L'avantage c'est qu'on aura peut-être pas tant besoin de gaz cet hiver. Un col roulé suffira

