Une publicité décalée pour un institut universitaire australien

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14427 Karma: 10799 L'institut universitaire australien Central Institute of Technology a produit avec l'aide d'Henry & Aaron, un d'un duo d'humoristes connus localement, un spot publicitaire pour le moins... décalé !





Contribution le : Aujourd'hui 09:39:37

gazeleau Re: Une publicité décalée pour un institut universitaire australien

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6714 Karma: 5485 ça me semble djp, mais c'est tellement vieux qu'il nous faut invoquer @poussinlex du fond des âges pour le retrouver

Contribution le : Aujourd'hui 10:30:00