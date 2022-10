Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Options du sujet Imprimer le sujet

BalleAuCentre Une femme se défend 1 #1

Je m'installe Inscrit: 14/05 15:52:52 Post(s): 243 Karma: 436 Edit modération : too much..



Edit : tazer, arme à feu ?

Contribution le : Aujourd'hui 14:19:26

gazeleau Re: Une femme se défend 1 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6719 Karma: 5488 la tache qui grandit sur la poitrine, ... c'était pas un tazer ! donc Non !

Contribution le : Aujourd'hui 14:44:09

Memelteam Re: Une femme se défend 0 #3

Je m'installe Inscrit: 10/10/2008 20:15 Post(s): 332 Karma: 233 Une policière au Brésil qui finissait sa journée qui s'est défendu avec son arme à feu.

L'agresseur est mort.

Contribution le : Aujourd'hui 14:53:56

SonyDian Re: Une femme se défend 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 03/03/2009 22:44 Post(s): 4756 Karma: 3600 @BalleAuCentre pas sur que ce lien rentre dans la charte!

Contribution le : Aujourd'hui 15:39:46

Le sujet est verrouillé