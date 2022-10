Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un pizzaïolo fait le show (Fail) + Motard vs Route inondée 4 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46363 Karma: 24599 Un pizzaïolo fait le show avec sa pâte sur la terrasse d'un restaurant.



Vous navigateur est trop vieux

tête visage cliente



Un motard essaie de rouler sur une portion de route inondée.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 16:23:11

CrazyCow Re: Un pizzaïolo fait le show (Fail) + Motard vs Route inondée 0 #2

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17262 Karma: 24900



2) Il s'est cru en jetski ! ^^ 1) En lançant sa pâte aussi haut il faudrait qu'il teste avec un ballon sonde avant pour voir la direction du vent en altitude2) Il s'est cru en jetski ! ^^

Contribution le : Aujourd'hui 16:26:03