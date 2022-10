Jeux de mots adaptés en VF

Je suis accro Inscrit: 29/10/2013 16:25 Post(s): 1638 Karma: 4659

Salut !



Je collectionne les extraits de films/séries dans lesquels des jeux de mots ont été adaptés en VF.

Dans ces scènes, les traducteurs font preuve de créativité pour que ça convienne, je trouve ça passionnant.



Quelques exemples :



Pulp Fiction

Mia raconte une blague sur une famille de tomates.

VF : la chute de la blague est "t'es tout rouge".

VO : la chute de la blague est "catch up", c'est un jeu de mot avec "ketchup".



Qui veut la peau de Roger Rabbit

VF : Roger Rabbit épelle "Heureux. E-R-E".

VO : Roger Rabbit épelle "Happy. Capital H-A-P-P-I".



Black Mirror, épisode Blanc comme neige

VF : Un personnage dit "chapeau rond" et l'autre comprend "chapeau con".

VO : Un personnage dit "pork pie hat" et l'autre comprend "poor guy's hat".



Last Action Hero

En donnant un coup dans les parties, Schwarzy sort une réplique.

VF : T'aimes bien les omelettes ? Tiens, je te casse les œufs.

VO : You want to be a farmer? Here is a couple of acres.





Vous auriez d'autres idées ?

Je voudrais en regrouper plein et faire une compilation.

