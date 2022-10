Je masterise ! Inscrit: 25/12/2007 00:19 Post(s): 4984 Karma: 2142





Quelqu'un aurait divulgué les images de ce moment.

Voici la vidéo :







Leaked footage of Elon's first day at Twitter



Contribution le : Aujourd'hui 04:54:49