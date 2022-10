Accident de canadair en Italie

Options du sujet Imprimer le sujet

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34490 Karma: 12586 Un Canadair CL-145 s'est écrasé alors qu'il combattait un incendie sur les pentes de l'Etna en Sicile. Les deux pilotes sont malheureusement décédés......



Gli attimi prima dello schianto del Canadair ripresi in un video

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6859 Karma: 18176 Paix à leurs âmes. J'ai vu la vidéo hier, j'ai pas eu le courage de la posterPaix à leurs âmes.

'faut un sacré courage pour faire ce métier !

Respect... Une perte effroyable.'faut un sacré courage pour faire ce métier !Respect...

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6729 Karma: 5495 Larguer au plus près, au plus juste pour être efficace est à ce prix. Des héros assurément.

