Les assistantes maternelles gagnent en moyenne 3x SMIC !

Je m'installe Inscrit: 15/09/2021 17:35 Post(s): 195 Karma: 154

Attendez, les ministres sont obligés de manger des pâtes et de mettre le chauffage à 15° actuellement. Les pauvres...



Non en réalité c'est juste une bande de privilégiés perchés dans leur tour d'ivoire et complètement déconnectés de la réalité! Et maintenant, ils gouvernent au 49.3, dernière solution pour tondre d'avantage les premiers de corvée...

Contribution le : Aujourd'hui 20:28:50