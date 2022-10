Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Rond de fumée dans le ciel vietnamien 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 17461 Karma: 18239

Smoke Ring Floats Above City in Vietnam || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 12:33:40

Loom- Re: Rond de fumée dans le ciel vietnamien 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 8754 Karma: 3737 Elle vient d'où cette fumée ?



Ça me fait pensé au film Premier Contact

Contribution le : Aujourd'hui 13:20:30